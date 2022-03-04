Местами, наибольшая вероятность - на востоке - выпадет небольшой снег. Будет дуть холодный северный ветер. Днем будет от 0 на юго-востоке до 1–3 градусов тепла и местами у моря до 4 градусов тепла.
В субботу ночью облака рассеются. Местами на юге возможны небольшие осадки в виде снега. Будет дуть слабый северный, северо-западный ветер. Утром будет 2–7, местами на востоке до 9 градусов мороза.
В субботу днем усилится зона высокого давления. Ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер слабый. Днем от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Холоднее будет на востоке, теплее – на северо-западе.
В воскресенье ночью погода практически не изменится. Будет ясно и сухо. Ожидается слабый юго-западный, западный ветер. Похолодает до 2–7, на востоке до 10 градусов мороза.
В воскресенье днем придет атмосферный фронт. Местами, на западе Литвы, ожидаются небольшие осадки. В основном это будет небольшой снег. Усилится ветер. Днем будет 0–4 градуса тепла.
По нынешним данным, следующая неделя начнется с сырой погоды, снег пройдет на большей части территории. Усилится холодный северный ветер, по ночам станет теплее, но дни будут холодными.
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