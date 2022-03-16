aA
"Зонты за это время успеют покрыться пылью, в ближайшее время они не понадобятся. В Литве ожидается сухая и солнечная погода, такой она будет до конца недели, а, возможно, и на следующей", – сказал директор Gismeteo.lt Кястутис Петкявичюс.
Pirmasis pavasario rytas Vilniuje
Pirmasis pavasario rytas Vilniuje
© DELFI / Julius Kalinskas

По его словам, приятное тело и солнечная погода так и манят больше времени проводить на улице, однако в крупных городах страны фиксируется повышенный уровень загрязнения воздуха.

"Сегодня в Литве будет солнечно, будет дуть восточный, юго-восточный ветер. Местами воздух прогреется до 12 градусов тепла. В Вильнюсе к Клайпеде будет 9, в Каунасе, Шяуляе и Паневежисе 10–11 градусов тепла. В четверг и в пятницу будет немного прохладнее. Без осадков. В четверг ожидается небольшая облачность. Ночью будет 0–5, на востоке 6–8 градусов мороза. Днем в Вильнюсе будет 6, в Каунасе, Шяуляе и Паневежисе 7, в Клайпеде около 5 градусов тепла.

В пятницу погода будет как в четверг - ночью 1–5, на востоке 6–8 градусов мороза. Днем будет солнечно, лишь после обеда местами увеличится облачность. Температура будет такой же, как в четверг днем", – прогнозировал он.

Петкявичюс сказал, что, по нынешним данным, вы выходные дни и ночи станут теплее.

"В субботу на западе будет чуть ниже нуля, на востоке 6 градусов мороза. Днем местами появятся облака. Днем будет 5–11 градусов тепла. В ночь на воскресенье ожидается 1–5 градусов мороза. Днем будет солнечно, воздух прогреется до 7–12 градусов тепла.

Согласно нынешним данным, на следующей неделе особых осадков еще не ожидается, однако днем воздух будет прогреваться до 8–14 градусов, а местами и выше. Однако прогноз может меняться", - напомнил он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Verslas Plius Eugenija Grižibauskienė

Po sankcijų vėzdu patekusio Rusijos oligarcho, „Lifosos“ savininko Melničenkos istorija: nuo prekybos valiuta iki lyderystės pasauliniame trąšų versle

Delfi Plius Sniego pilys

Putinas ir mafija: jaunystės pažintys pravertė ir plaunant turtus Rusijoje bei Ispanijoje, ir korupciniams sandoriams įgyvendinti

Delfi Plius Selcan Hacaoglu

Rusija Ukrainoje susidūrė su mirtį nešančiais dronais

Delfi Plius Regimantas Dima

Neįtikėtinos Folklando karo pamokos: kodėl britų kariai vidury degančio laivo traukė legendinę dainą

Verslas Plius Tautvydas Marčiulaitis

Investavimas karo metu pagal Marčiulaitį: ką daryti ir ko – šiukštu ne

Delfi Plius Mindaugas Milinis

Artimoje Putinui aplinkoje kadaise buvęs milijardierius pasakė, ką Kremliaus vadas gali rinktis

TOP новостей

Ukraina

Война в Украине. Российские войска обстреляли стоявших в очереди за хлебом людей - как минимум 10 погибших

Больше трех недель на территории Украины продолжаются...

Председатель Службы регулирования: электроэнергия может подорожать на 50%, а газ - на 200% (31)

Председатель Государственной службы регулирования...

Жительница Вильнюса обратилась за компенсацией за отопление: полученный ответ меня удивил (3)

В Литве быстро растут цены на отопление, поэтому...

Специальный эфир Delfi: российская угроза в Приднестровье — стоит ли опасаться Украине? Видео обращение представителей бурятской нации против российской агрессии в Украине

В Парламентской ассамблее Совета Европы приняли...

Русский Литвы рассказал, как он видит нынешнюю ситуацию: вера в Путина - трагедия народа

В Литве проживают почти 5% русских, это третья по...