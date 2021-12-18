В выходные в Литве обещают теплую погоду

Днем в стране будет пасмурно. Во многих районах пройдут осадки, на востоке - смешанные, а на западе - в виде дождя. Без особых осадков погода будет только в Таураге, Тельшяй и Клайпеде. Местами прогнозируют гололед, туман. Днем будет 1-6 градусов тепла.
В ночь на воскресенье погоду обусловит юго-западная часть циклона. Во многих районах прогнозируют смешанные осадки, в основном мокрый снег. Местами туман. Ночью будет 0-4 градуса тепла.
В воскресенье днем осадки прогнозируют на большей части территории Литвы. Будет идти снег, мокрый снег. Усилится северо-западный ветер. Днем будет 1-6 градусов тепла, на западе около 0.
В начале следующей недели ожидаются кратковременные осадки, в основном небольшой снег. Похолодает, днем будет 1-6 градусов мороза.
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