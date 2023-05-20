aA
В субботу днем погоду в Литве обусловит южная часть антициклона. Осадков не ожидается. Воздух прогреется до 19–24 градусов.
Pavasarinės šalnos
Pavasarinės šalnos
© Sekundė.lt

В воскресенье ночью будет ясно, без осадков. Температура опустится до 4–9 градусов тепла. Местами возможны небольшие заморозки.

В воскресенье днем погоду в Литве обусловит антициклон. Будет ясно. Без дождя. Воздух прогреется до 19–24 градусов тепла.

В понедельник ночь будет спокойной, без осадков. Температура составит 6–11 градусов тепла. Днем местами возможны небольшие дожди с грозами. Воздух прогреется до 19–24 градусов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Наркотики употребляют и дети: на что обратить внимание родителям

Как заметить и понять, что ребенок употребляет...

Rammstein koncertas /Foto: Jens KochCopyright Jens Koch Rammstein koncertas

В Вильнюсе будет шумно: вечером состоится генеральная репетиция Rammstein

В понедельник в Вильнюсе состоится концерт немецкой...

Офис президента: неправильно превращать проблему трех министров в проблему парламента

Офис президента, реагируя на предложение президиума...

Gatvės muzikos diena (Gabrieliaus Jauniškio nuotr.)

В Литве проходит мероприятие "День уличной музыки"

20 мая в 40 городах и городках Литвы пройдет мероприятие...

В столичном микрорайоне Жирмунай – "драма" утиной семьи

18 мая, в 16 ч., в Жирмунай была снята на видео акция...