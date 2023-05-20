В воскресенье ночью будет ясно, без осадков. Температура опустится до 4–9 градусов тепла. Местами возможны небольшие заморозки.

В воскресенье днем погоду в Литве обусловит антициклон. Будет ясно. Без дождя. Воздух прогреется до 19–24 градусов тепла.

В понедельник ночь будет спокойной, без осадков. Температура составит 6–11 градусов тепла. Днем местами возможны небольшие дожди с грозами. Воздух прогреется до 19–24 градусов.