В выходные в Литве будет солнечно и тепло.

В ночь на субботу облачность снизится, вероятность осадков невелика. Местами возможен туман. Ночь будет прохладной – температура опустится до 10-15, на косе до 16-18 градусов тепла.
В субботу днем ожидается переменная облачность. Будет солнечно, невысокая облачность возможна лишь местами на юге страны. Там местами возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 22-26 градусов.
В воскресенье погоду обусловит западная часть антициклона. Небо ночью будет ясным, без осадков. Утром будет 12-17, на косе 18-19 градусов тепла. Днем без перемен. Ожидается переменная или малооблачная погода. Вероятность осадков невелика. Воздух прогреется до 24-28 градусов тепла.
В начале новой недели в Литву придет более теплая погода, местами днем снова воздух прогреется до более 30 градусов.
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