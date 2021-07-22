В выходные в Литве будет солнечно и тепло.

В ночь на субботу облачность снизится, вероятность осадков невелика. Местами возможен туман. Ночь будет прохладной – температура опустится до 10-15, на косе до 16-18 градусов тепла.

В субботу днем ожидается переменная облачность. Будет солнечно, невысокая облачность возможна лишь местами на юге страны. Там местами возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 22-26 градусов.

В воскресенье погоду обусловит западная часть антициклона. Небо ночью будет ясным, без осадков. Утром будет 12-17, на косе 18-19 градусов тепла. Днем без перемен. Ожидается переменная или малооблачная погода. Вероятность осадков невелика. Воздух прогреется до 24-28 градусов тепла.

В начале новой недели в Литву придет более теплая погода, местами днем снова воздух прогреется до более 30 градусов.