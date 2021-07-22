aA
В выходные в Литве будет солнечно и тепло.
Palanga, poilsiautojai
Palanga, poilsiautojai
© Mindaugas Milinis

В ночь на субботу облачность снизится, вероятность осадков невелика. Местами возможен туман. Ночь будет прохладной – температура опустится до 10-15, на косе до 16-18 градусов тепла.

В субботу днем ожидается переменная облачность. Будет солнечно, невысокая облачность возможна лишь местами на юге страны. Там местами возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 22-26 градусов.

В воскресенье погоду обусловит западная часть антициклона. Небо ночью будет ясным, без осадков. Утром будет 12-17, на косе 18-19 градусов тепла. Днем без перемен. Ожидается переменная или малооблачная погода. Вероятность осадков невелика. Воздух прогреется до 24-28 градусов тепла.

В начале новой недели в Литву придет более теплая погода, местами днем снова воздух прогреется до более 30 градусов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Двое детей мигрантов доставлены в реанимацию: в Беларуси люди в масках якобы дали по две таблетки (65)

Двоих детей нелегальных мигрантов после перехода...

Праздник моря в красной зоне, миграционный кризис и "анти-Россия" Путина в Украине, Литве и Польше (17)

О главных темах недели в новом выпуске "Delfi Главное". В...

Ищут 56 работников с зарплатой 800 евро "на руки": обещают тяжелый труд и сверхурочные (78)

Согласились бы вы рассматривать дела десятков...

В выходные в Литве будет солнечно и тепло

В выходные в Литве будет солнечно и тепло.

Аналитик: в начале осени будет 1000 случаев в день, мы не успели опередить вирус (119)

Аналитик Вайдотас Землис-Балявичюс сказал, что...