В выходные в Литве будет немного прохладнее, но практически без осадков

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В пятницу днем погоду в Литве обусловит зона высокого давления. Ожидается переменная облачность. Больше облаков будет на юге страны, на севере облачность будет ниже.
Fantastiškas oras Palangoje per Gintarinį savaitgalį
Fantastiškas oras Palangoje per Gintarinį savaitgalį
© Aldas Ten / F360.LT

Особых осадков в этот день не ожидается. Усилится северный, северо-восточный ветер, который принесет более прохладный воздух. Воздух прогреется до 23–28 градусов. На севере страны будет всего 20–22 градуса.

В субботу ночью будет ясно, без осадков. Ночью будет 9–14, местами на севере 6–8 градусов тепла. В субботу днем будет сухо и малооблачно. Будет дуть неприятный порывистый северо-восточный ветер. Днем будет 19–24 градусов тепла.

В воскресенье Литва останется в зоне действия южной части антициклона. Ночь будет ясной, днем также малооблачно. Без осадков. Будет дуть сильный северо-восточный ветер, ночью будет 6–11 градусов тепла. Немного теплее будет на Куршской косе. Днем будет 20–25 градусов тепла.

В начале новой недели особых перемен не ожидается.

В понедельник будет малооблачно, немного больше облаков днем будет на юге страны. Ночью без осадков, днем небольшой дождь возможен разве что на юге страны. По-прежнему будет ощущаться северо-восточный ветер. Ночью прогнозируют 7–12, на косе 13–15, а днем 20–25 градусов тепла.

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