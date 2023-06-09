В выходные в Литве будет немного прохладнее, но практически без осадков

Особых осадков в этот день не ожидается. Усилится северный, северо-восточный ветер, который принесет более прохладный воздух. Воздух прогреется до 23–28 градусов. На севере страны будет всего 20–22 градуса.
В субботу ночью будет ясно, без осадков. Ночью будет 9–14, местами на севере 6–8 градусов тепла. В субботу днем будет сухо и малооблачно. Будет дуть неприятный порывистый северо-восточный ветер. Днем будет 19–24 градусов тепла.
В воскресенье Литва останется в зоне действия южной части антициклона. Ночь будет ясной, днем также малооблачно. Без осадков. Будет дуть сильный северо-восточный ветер, ночью будет 6–11 градусов тепла. Немного теплее будет на Куршской косе. Днем будет 20–25 градусов тепла.
В начале новой недели особых перемен не ожидается.
В понедельник будет малооблачно, немного больше облаков днем будет на юге страны. Ночью без осадков, днем небольшой дождь возможен разве что на юге страны. По-прежнему будет ощущаться северо-восточный ветер. Ночью прогнозируют 7–12, на косе 13–15, а днем 20–25 градусов тепла.
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