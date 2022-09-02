В выходные в Литве будет холодно, местами возможны заморозки

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В пятницу днем ожидается переменная облачность, над страной пройдет зона более активных облаков, поэтому во многих районах пройдут дожди. Над Литвой установится очень холодная масса воздуха. Температура опустится до 14–19 градусов.
Pirmosios šalnos
Pirmosios šalnos
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В субботу ночью облака рассеются, небо будет ясным, особых осадков не ожидается. Ночью будет всего 2–7 градусов тепла, на поверхности почвы местами возможны заморозки, на Куршской косе будет 9–11 градусов тепла.

В субботу днем усилится зона более высокого давления. Облачность увеличится, но особых осадков не ожидается. После обеда будет 15–19 градусов тепла, после обеда возможно, воздух прогреется до 20 градусов.

В воскресенье ночью облака рассеются, вероятность дождя будет невелика. Ночью будет 3–8 градусов, на Куршской косе - 9–11 градусов. Днем облачность снова увеличится, местами, в основном на севере, пройдут небольшие дожди. Днем будет 15–20 градусов тепла.

В понедельник погода останется похожей. Ночью облаков будет меньше, а днем - больше, но осадков не ожидается. Ночью будет 3–8, на Куршской косе 9–11 градусов тепла, а днем - 14–19 градусов выше нуля.

Во вторник без особых осадков. Ночью будет 3–8, на Куршкой косе - 9–11, днем будет 14–19 градусов тепла.

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