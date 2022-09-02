В выходные в Литве будет холодно, местами возможны заморозки

В субботу ночью облака рассеются, небо будет ясным, особых осадков не ожидается. Ночью будет всего 2–7 градусов тепла, на поверхности почвы местами возможны заморозки, на Куршской косе будет 9–11 градусов тепла.

В субботу днем усилится зона более высокого давления. Облачность увеличится, но особых осадков не ожидается. После обеда будет 15–19 градусов тепла, после обеда возможно, воздух прогреется до 20 градусов.

В воскресенье ночью облака рассеются, вероятность дождя будет невелика. Ночью будет 3–8 градусов, на Куршской косе - 9–11 градусов. Днем облачность снова увеличится, местами, в основном на севере, пройдут небольшие дожди. Днем будет 15–20 градусов тепла.

В понедельник погода останется похожей. Ночью облаков будет меньше, а днем - больше, но осадков не ожидается. Ночью будет 3–8, на Куршской косе 9–11 градусов тепла, а днем - 14–19 градусов выше нуля.

Во вторник без особых осадков. Ночью будет 3–8, на Куршкой косе - 9–11, днем будет 14–19 градусов тепла.