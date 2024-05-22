В выходные в Кретинге пройдут военные учения

По сообщению муниципалитета, из-за учений, проходящих в Кретинге и ее окрестностях, в ночное время с субботы на воскресенье будет введен комендантский час – с полуночи до 4 утра. После введения комендантского часа передвижение населения не будет ограничено.
Тем не менее, в субботу с 19:00 в Кретинге будут действовать настоящие мобильные блокпосты объединенных экипажей полиции, Службы общественной безопасности, Военной полиции и стрелков. Поэтому должностные лица смогут останавливать проезжающий транспорт, проверять документы и производить другие процедуры досмотра транспортных средств.
В субботу и воскресенье на учениях будет отрабатываться сотрудничество и взаимодействие во время военного положения между Союзом стрелков Литвы, армией, полицией, Службой общественной безопасности, Кретингского районного самоуправления и подведомственными ему учреждениями.
Отмечается, что в ходе учений в Кретинге возможно передвижение военной техники, применение имитированных боеприпасов, будут охраняться объекты, принадлежащие муниципалитету и подведомственным ему учреждениям.
Активная фаза учений в общественных местах будет длиться до начала основного повторного голосования в выборах президента – до 7 часов утра воскресенья, поэтому на четкую организацию выборов это не повлияет.