2024.05.22 15:22

В выходные в Кретинге пройдут военные учения

 
будет введен комендантский час – с полуночи до 4 утра
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas
В ночь на воскресенье в городе Кретинге будет введен комендантский час, сообщили в районном муниципалитете.

По сообщению муниципалитета, из-за учений, проходящих в Кретинге и ее окрестностях, в ночное время с субботы на воскресенье будет введен комендантский час – с полуночи до 4 утра. После введения комендантского часа передвижение населения не будет ограничено.

Тем не менее, в субботу с 19:00 в Кретинге будут действовать настоящие мобильные блокпосты объединенных экипажей полиции, Службы общественной безопасности, Военной полиции и стрелков. Поэтому должностные лица смогут останавливать проезжающий транспорт, проверять документы и производить другие процедуры досмотра транспортных средств.

В субботу и воскресенье на учениях будет отрабатываться сотрудничество и взаимодействие во время военного положения между Союзом стрелков Литвы, армией, полицией, Службой общественной безопасности, Кретингского районного самоуправления и подведомственными ему учреждениями.

Отмечается, что в ходе учений в Кретинге возможно передвижение военной техники, применение имитированных боеприпасов, будут охраняться объекты, принадлежащие муниципалитету и подведомственным ему учреждениям.

Активная фаза учений в общественных местах будет длиться до начала основного повторного голосования в выборах президента – до 7 часов утра воскресенья, поэтому на четкую организацию выборов это не повлияет.

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