В выходные в Кретинге пройдут военные учения

По сообщению муниципалитета, из-за учений, проходящих в Кретинге и ее окрестностях, в ночное время с субботы на воскресенье будет введен комендантский час – с полуночи до 4 утра. После введения комендантского часа передвижение населения не будет ограничено.

Тем не менее, в субботу с 19:00 в Кретинге будут действовать настоящие мобильные блокпосты объединенных экипажей полиции, Службы общественной безопасности, Военной полиции и стрелков. Поэтому должностные лица смогут останавливать проезжающий транспорт, проверять документы и производить другие процедуры досмотра транспортных средств.