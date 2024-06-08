2024.06.08 11:01

В выходные тепло будет умеренным: прогнозируются опасные порывы ветра

 
ru.DELFI.lt
Вильнюс
Вильнюс
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В субботу погоду в Литве определит зона относительно более высокого давления.

В основном - переменная облачность, но в северо-западных регионах может идти кратковременный дождь. Местами возможны грозы. Ветер западных направлений днем ​​достигнет 7-12 м/с. Температура останется типичной для литовского лета – воздух прогреется до 17-22 градусов тепла.

В воскресенье также местами кратковременно пойдет дождь, прогремят грозы. И ночью, и днем ​​будет ветрено. Ветер южный, юго-восточный, с переходом на юго-западный, западный, 8-13 м/с. Местами опасные порывы будут достигать 15-18 м/с. Ночью на большей части страны похолодает до 8-13 градусов тепла, местами будет теплее, столбик термометра не опустится ниже 15 градусов. В последний день недели воздух прогреется до 18-23 градусов тепла, прохладнее будет лишь в западных регионах страны, где температура достигнет всего 15-17 градусов тепла.

Начало следующей недели будет немного спокойнее, но местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер будет преимущественно западный, заметный, в понедельник на побережье порывистый, до 17 м/с. Ночью температура останется такой же, а днем ​​будет преобладать характерное для литовского лета тепло.

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