В выходные тепло будет умеренным: прогнозируются опасные порывы ветра

В воскресенье также местами кратковременно пойдет дождь, прогремят грозы. И ночью, и днем ​​будет ветрено. Ветер южный, юго-восточный, с переходом на юго-западный, западный, 8-13 м/с. Местами опасные порывы будут достигать 15-18 м/с. Ночью на большей части страны похолодает до 8-13 градусов тепла, местами будет теплее, столбик термометра не опустится ниже 15 градусов. В последний день недели воздух прогреется до 18-23 градусов тепла, прохладнее будет лишь в западных регионах страны, где температура достигнет всего 15-17 градусов тепла.