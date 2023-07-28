В выходные температура поднимется до 27 градусов

После обеда на западе страны прогнозируют небольшие осадки, к вечеру дожди прогнозируют уже во всех районах страны. Местами возможны грозы. Днем будет 20-25 градусов тепла.

В субботу ночью небольшие дожди пройдут на востоке и на северо-востоке страны. Ночью будет 11-16 градусов тепла. В субботу днем погоду обусловит зона высокого давления. Небольшие дожди возможны ближе к вечеру, и только местами. Прогнозируют грозы. Воздух прогреется до 22-26 градусов тепла.

В воскресенье над Литвой установится теплая, влажная масса воздуха. В большинстве районов пройдут дожди, местами сильные. Ночью местами, днем во многих районах ожидаются грозы. Ночью будет 13-18 градусов тепла, днем воздух прогреется до 22-27 градусов тепла.