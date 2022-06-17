В выходные синоптики прогнозируют дождь и град

17 июня в большинстве районов пройдут небольшие дожди, местами с грозами, воздух прогреется до 18–23 градусов тепла.

18 июня утром местами, а днем во многих районах пройдут небольшие дожди. Ночью будет 7–12, у моря 13–15, днем 17–22 градуса тепла.

19 июня ночью местами пройдут небольшие дожди. Температура составит 10–15 градусов тепла. Днем ожидаются кратковременные дожди, местами сильные. Во многих районах ожидается сильный ветер, град. Температура на севере страны будет 18–23, на юге – 24–29 градусов тепла.

20 июня во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами сильные. В большинстве районов ожидаются грозы, местами шквальный ветер (15–18 м/с). Ночью будет 9–14, на юго-востоке 15–17 градусов тепла. Днем во многих районах прогнозируют небольшие дожди, местами с грозами. Температура составит 16–21 градус.

21 июня осадки прогнозируют во многих районах, местами с грозами. Порывы ветра будут достигать 15–17 м/с. Ночью будет 8–13, днем 18–23 градуса тепла.