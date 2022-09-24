В выходные синоптики прогнозируют более приятную погоду

В ночь на воскресенье будет малооблачно. Без осадков, только местами возможен туман. Ночью будет 2-7, на Куршской косе 8-10 градусов тепла. На поверхности почвы заморозки до 0-3 градусов. Днем местами возможны небольшие осадки. Днем будет 13–17 градусов тепла.

В понедельник будет держаться похожая погода. Ночью без особых осадков, местами туман. Температура опустится до 3–8, на Куршской косе 9–10 градусов тепла, на поверхности почвы местами возможны заморозки. Днем местами пройдут небольшие дожди. Днем будет 13–17 градусов тепла