В выходные прогнозируют сильные дожди и ветер

В ночь на субботу местами, а днем во многих районах ожидаются небольшие осадки. Ночью и утром местами туман. Ночью 4–9, у моря 10–12 градусов тепла, днем 12–17 градусов тепла.
В ночь на воскресенье местами, а днем во многих районах пройдут небольшие дожди. Ночью местами туман. Ночью будет 4–9, у моря 10–12 градусов тепла, днем 12–17 градусов.
В ночь на понедельник местами, а днем во многих районах будут идти небольшие дожди. Ночью будет 6–11, днем 12–17 градусов тепла.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Беларусь по-прежнему едут толпы литовцев - люди не боятся даже самых страшных предупреждений
Литовцы всерьез не относятся к предупреждениям о том,...
Специалисты предупреждают о сокращениях зарплат: это грозит при одном сценарии
Если бизнес в Литве не получит помощи из-за сильного...
Президент Литвы приехал на работу на велосипеде
Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу приехал на...
Министр окружающей среды просит не платить тысячи евро за узаконивание скважин
Министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас на...
В Вильнюсе автобус сбил выбежавшего на дорогу лося
В пятницу утром в Вильнюсе, на ул. Жуирмуну, автобус сбил...