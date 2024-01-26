В выходные прогнозируют похолодание, с понедельника погода опять изменится

Днем возможны небольшие прояснения. Особых осадков не ожидается, однако в первой половине дня небольшой снег все же возможен. На севере и на востоке страны местами гололед. Днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В субботу ночью с северо-запада в Литву придет небольшой, но активный циклон. Около полуночи зона осадков достигнет взморья, а утром охватит большую часть территории Литвы. Будет идти снег. У моря не только снег, но и мокрый снег. Во многих районах, особенно на востоке, прогнозируют гололед, будет скользко. Ночью будет 1–6, на востоке страны 7–9 градусов мороза.
В субботу днем будет облачно, местами возможны небольшие осадки. Прогнозируют гололед. Днем будет около 0: от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла., только у моря будет 4 градуса тепла.
В воскресенье Литва окажется в зоне действия антициклона. И ночью, и днем местами возможны небольшие осадки. Ночью будет 1–6, на востоке 7–12 градусов мороза, днем будет от 1 градуса мороза на востоке до 4 градусов тепла у моря.
В начале следующей недели погоду обусловит антициклон. Особых осадков не ожидается, однако усилится юго-западный, западный ветер. По ночам будет чуть ниже нуля, днем 0–5 градусов тепла.