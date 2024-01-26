В выходные прогнозируют похолодание, с понедельника погода опять изменится

Днем возможны небольшие прояснения. Особых осадков не ожидается, однако в первой половине дня небольшой снег все же возможен. На севере и на востоке страны местами гололед. Днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В субботу ночью с северо-запада в Литву придет небольшой, но активный циклон. Около полуночи зона осадков достигнет взморья, а утром охватит большую часть территории Литвы. Будет идти снег. У моря не только снег, но и мокрый снег. Во многих районах, особенно на востоке, прогнозируют гололед, будет скользко. Ночью будет 1–6, на востоке страны 7–9 градусов мороза.

В субботу днем будет облачно, местами возможны небольшие осадки. Прогнозируют гололед. Днем будет около 0: от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла., только у моря будет 4 градуса тепла.