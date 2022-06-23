В выходные прогнозируют отличную погоду, такой в Литве в этом году еще не было

Ожидается небольшая облачность. В Каунасе будет 23-24, в Вильнюсе, Шяуляе и Утене 24-25, в Паневежисе до 25-26 градусов. Прохладнее будет только у моря - 20 градусов.
В пятницу погода праздник не испортит. Ночь будет ясной, температура составит 9-14 градусов тепла. Днем солнечно, без осадков. Воздух прогреется до 23-28 градусов тепла.
В выходные будет еще теплее, в воскресенье местами до 30 градусов тепла. В субботу вероятность осадков будет невелика, а в воскресенье на юге местами пройдут небольшие дожди с грозами.
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