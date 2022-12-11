В выходные профсоюз и руководство VVT ни о чем не договорились: забастовка продолжается

В пятницу сообщалось, что переговоры будут длиться и в выходные дни. Однако председатель профсоюза VVT Альгирдас Маркявичюс подтвердил, что в выходные к соглашению так и не пришли, потому забастовка продолжится.

"В пятницу вечером и в субботу проходили неформальные консультации, посвященные обмену мнениями. Поэтому забастовка продолжается, она пройдет и в понедельник", – сказал он.

Напомним, что бессрочная забастовка водителей началась 5 декабря. Профсоюзы требуют подписать коллективный трудовой договор, компания не соглашается с требованиями и утверждает, что большую часть условий профсоюзов уже выполнила. Забастовка должна была состоятся год назад, но сначала ее отложили из-за судебных разбирательств, потом – из-за временной договоренности, достигнутой в сентябре этого года. Позже VVT вышла из переговоров с профсоюзами.

Представители работников требуют подписать коллективный договор и установить в нем повышение зарплаты на 10% и не ухудшить условия, достигнутые в коллективном договоре 2018 года. Больше всего разногласий вызывает подкорректированный порядок надбавок за качество работы.

VVT обслуживает в столице 76 из 105 маршрутов: 5 скорых, 17 троллейбусных и 54 автобусных. Пассажиров перевозят также еще две компании Transrevis и Kautra.

Всего в VVT работает 1830 человек, больше 1100 из них – водители.