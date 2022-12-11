aA
Поскольку руководство и профсоюз "Вильнюсского общественного транспорта" (Vilniaus viešojo transportаs (VVT) все еще не пришли к соглашению, бессрочная забастовка водителей продолжится и на следующей неделе.
В выходные профсоюз и руководство VVT ни о чем не договорились: забастовка продолжается
© DELFI / Robertas Narmontas

В пятницу сообщалось, что переговоры будут длиться и в выходные дни. Однако председатель профсоюза VVT Альгирдас Маркявичюс подтвердил, что в выходные к соглашению так и не пришли, потому забастовка продолжится.

"В пятницу вечером и в субботу проходили неформальные консультации, посвященные обмену мнениями. Поэтому забастовка продолжается, она пройдет и в понедельник", – сказал он.

Статьи по теме:
Европарламентарий поддерживает водителей общественного транспорта и требует ответственности мэра
VVT: мы не можем обещать пассажирам, что к выходным забастовка закончится  (1)

Напомним, что бессрочная забастовка водителей началась 5 декабря. Профсоюзы требуют подписать коллективный трудовой договор, компания не соглашается с требованиями и утверждает, что большую часть условий профсоюзов уже выполнила. Забастовка должна была состоятся год назад, но сначала ее отложили из-за судебных разбирательств, потом – из-за временной договоренности, достигнутой в сентябре этого года. Позже VVT вышла из переговоров с профсоюзами.

Представители работников требуют подписать коллективный договор и установить в нем повышение зарплаты на 10% и не ухудшить условия, достигнутые в коллективном договоре 2018 года. Больше всего разногласий вызывает подкорректированный порядок надбавок за качество работы.

VVT обслуживает в столице 76 из 105 маршрутов: 5 скорых, 17 троллейбусных и 54 автобусных. Пассажиров перевозят также еще две компании Transrevis и Kautra.

Всего в VVT работает 1830 человек, больше 1100 из них – водители.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Забастовка водителей продолжится и в пятницу, однако компания говорит, что переговоры сдвинулись с мертвой точки

В четверг после завершения переговоров между...

Глава Соцмина Литвы надеется, что бастующие работники VVT и руководство компании найдут компромисс

5 декабря в Литве началась забастовка водителей...

TOP новостей

Историк Бумблаускас заговорил о сценарии войны, о котором молчат: жутко, но так может случиться

Война России , считающей себя пупом мира, с Украиной...

Метель парализует движение: машины не могут выехать со дворов, дороги скользкие

В воскресенье погода испортилась. В Литву пришел южный...

По вине работников ESO семья получила огромный счет, до сих пор не может вернуть переплату

По вине работника компании ( Energijos skirstymo operatoriaus ( ESO )...

Vilniaus viešasis transportas

В выходные профсоюз и руководство VVT ни о чем не договорились: забастовка продолжается

Поскольку руководство и профсоюз "Вильнюсского...

Из Вильнюса в Варшаву выехал первый поезд

В воскресенье из Вильнюса в Варшаву и Краков выехал...