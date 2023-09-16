В выходные – приятная погода

После восхода солнца погода во многих районах прогреется до 18-23 градусов, теплее всего будет в южных и юго-западных уездах. Подует слабый юго-восточный ветер, скорость 4-9 м/с.
Ночь с субботы на воскресенье также будет облачной и без осадков. Ветер будет дуть с юго-востока, юга, 4-9 м/с, температура воздуха понизится до 6-11 градусов, а на Куршской косе – до 14 градусов. В течение дня антициклон отступит, малоактивный атмосферный фронт придет с запада и пройдет над территорией страны. Благодаря ему в воскресенье, преимущественно в северных районах, пройдут кратковременные дожди, а также появится массив более плотных облаков, которые пройдут над южными районами страны. Ветер постепенно сменится с западного на северо-западный и усилится до 6-11 м/с. Самая высокая прогнозируемая дневная температура составит 19-24 градуса тепла.
По имеющимся данным, в начале следующей недели (в понедельник) вероятность дождя будет небольшой. Ночью ветер будет слабым, северным, местами создадутся благоприятные условия для образования тумана. Утром будет прохладно, до 7-12 градусов, а днем температура воздуха составит около 20-24 градусов.