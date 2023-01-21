В выходные придется терпеть и ветер, и осадки: с понедельника зима будет более приятной

Будет облачно, без прояснений. Осадки выпадут во многих местах: снег, мокрый снег, в некоторых южных районах возможен дождь. Утром в Дзукии и Аукштайтии возможен ливень, вероятно образование гололеда.

Северо-восточный ветер усилится. Местами порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха сильно не поднимется - днем будет варьироваться от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. В ночь на воскресенье атмосферный фронт не будет спешить отступать от Литвы, но и особой активности он уже не будет. Во многих районах выпадет снег, небольшой снег.

Ветер северо-восточный, восточный, который будет дуть со скоростью 8-13 м/с, принесет снег. Температура воздуха понизится до 0-5 градусов мороза. В течение дня атмосферное давление повысится, и облака постепенно рассеются. Существенных осадков не ожидается. Ветер начнет усиливаться. Термометры покажут от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В понедельник погоду будет определять вихрь высокого атмосферного давления. Вероятность осадков будет очень низкой. Ветер совсем утихнет, поэтому местами появится туман. Ночью похолодает до 1-6 градусов мороза, днем ​​температура снова приблизится к 0 градусов.