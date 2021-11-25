В выходные пойдет снег, вильнюсцев приглашают порадоваться зиме

"Хотим мы этого или нет, но снег будет выпадать все чаще. Это не должно удивлять, ведь мы - страна Северной Европы. Несколько разных метеоисточников прогнозируют порцию осадков уже в пятницу. Ничего страшного – снег будет идти всего несколько часов.
Он пойдет около полуночи, поэтому в субботу утром будет белым-бело. Снега выпадет немало, но он будет мокрым. Значит, липким. Воспользуйтесь этим и порадуйтесь приходу зимы. Лепите снежных ангелов, снеговиков. Бросаться снежками (хм) не рекомендуем – можно сделать больно.
Если дети с ледянками в руках будут требовать пойти на горку, сообщаем, что в пятницу вечером (как и в прошлом году) около ул. Майронё и на горе Таурас натянут защитные сети, чтобы дети не выехали на улицу.
"Берегите себя!", – призывает Grinda.
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