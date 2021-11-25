aA
В выходные в Литве снова прогнозируют снег, поэтому компания Grinda призывает не терять времени даром и порадоваться снегу. Компания сообщает, на каких горках дети смогут безопасно кататься на санках.
В выходные пойдет снег, вильнюсцев приглашают порадоваться зиме
© DELFI / Tomas Vinickas

"Хотим мы этого или нет, но снег будет выпадать все чаще. Это не должно удивлять, ведь мы - страна Северной Европы. Несколько разных метеоисточников прогнозируют порцию осадков уже в пятницу. Ничего страшного – снег будет идти всего несколько часов.

Он пойдет около полуночи, поэтому в субботу утром будет белым-бело. Снега выпадет немало, но он будет мокрым. Значит, липким. Воспользуйтесь этим и порадуйтесь приходу зимы. Лепите снежных ангелов, снеговиков. Бросаться снежками (хм) не рекомендуем – можно сделать больно.

Если дети с ледянками в руках будут требовать пойти на горку, сообщаем, что в пятницу вечером (как и в прошлом году) около ул. Майронё и на горе Таурас натянут защитные сети, чтобы дети не выехали на улицу.

"Берегите себя!", – призывает Grinda.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Через неделю работники начнут тестироваться за свой счет, в клиники чаще звонят компании (20)

Через неделю в Литве меняется порядок обязательного...

Эксперт: кризис был задуман в Москве, атака изначально была направлена против Литвы (113)

Демонстрация силы и шантаж стали ключевыми...

Как у всех: предлагают не впускать в парламент депутатов без "паспорта возможностей" (29)

Внесено следующее предложение: в парламент не могут...

"Delfi. Главное": что нужно знать о бустерной дозе Какие санкции и когда настигнут режим Лукашенко? (27)

С 17 ноября все совершеннолетние жители Литвы могут...

Вильнюс занял третье место в списке самых инновационных городов Европы (36)

Вильнюс занял третье место в финале конкурса European Capital of...