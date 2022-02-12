В выходные погода в Литве будет солнечной

Вероятность осадков будет небольшой. Местами утром ожидается гололед. Днем будет 0–4 градуса тепла. Прохладнее будет на востоке, а теплее – у моря.
В воскресенье ситуация почти не изменится. Погоду по-прежнему обусловит зона высокого давления. Без осадков. Ночью местами гололед. Утром будет от 1 градуса мороза на севере, до 2–4 в центральной части Литвы, а на востоке местами до 5–6 градусов мороза. Только у моря будет около 0. Днем, как и в субботу, будет 1–4 градуса тепла.
Новая неделя начнется с сухой и солнечной погоды. Температура по ночам и днем будет чуть выше, чем на выходных.
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