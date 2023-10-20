В выходные погода испортится, но потом начнутся перемены

Днем будет облачно, прояснений ожидается немного и только на северо-западе. На юге пройдут дожди или морось. Усилится северо-восточный ветер. Днем будет всего 2-6 градусов тепла.

В субботу ночью над Литвой пройдет теплый атмосферный фронт. Дожди пройдут в большинстве районов. Будет дуть сильный северо-восточный ветер - 15-20 м/с, у моря до 22 м/с. Ночью будет 0-5 градусов тепла.

В субботу днем погода по-прежнему будет неприятной. Во многих районах ожидаются осадки, местами сильные. В основном будет идти дождь, но возможен и мокрый снег. Будет дуть порывистый юго-восточный ветер - 15-20, у моря 23 м/с. Днем будет 4-9 градусов тепла.

В воскресенье погода понемногу начнет улучшаться. Ночью время от времени будут идти дожди, особенно на юго-востоке страны. Ветер будет сильным, порывы будут достигать 15-17 м/с, но к утру он начнет успокаиваться. Будет 3-8 градусов тепла.