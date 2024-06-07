В выходные погода будет неважной, каждый день обещают осадки

Осадки начнутся на юге и на юго-западе, прогнозируют кратковременные дожди. К вечеру дожди охватят всю территорию страны. Местами возможны грозы. Ночью будет 17-22 градусов.

В ночь на субботу будет облачно, на большей части территории пройдут небольшие дожди. Температура опустится до 7-12, у моря до 13-15 градусов тепла.

В субботу днем облаков будет меньше, чаще будет выглядывать солнце, однако время от времени из собравшихся дождевых облаков будет идти небольшой дождь. Осадки прогнозируют на всей территории страны. После обеда будет 18-23 градуса.