В выходные ожидается облачная и дождливая погода

В субботу днем небо снова заволокут облака. Осадки начнутся на западе, будет идти дождь, местами мокрый снег.
Днем на востоке будет 5–7 градусов тепла, там осадки начнутся во второй половине дня. Прохладнее будет в Жемайтии - 3–4 градуса выше нуля.
В ночь на воскресенье с запада придет новая волна еще более интенсивных осадков. Будет идти дождь, на севере - мокрый снег. С небольшими перерывами осадки ожидаются и в воскресенье днем.
Будет дуть сильный ветер, на взморье прогнозируют опасные порывы ветра. Ночью будет от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем от 4 до 8 градусов тепла.
В понедельник погода практически не изменится. Время от времени будет идти дождь или мокрый снег. Ночью будет 0-3 градуса тепла, днем 2–6 градусов тепла.
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