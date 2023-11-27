В выходные открылся новый фестиваль: посетители почувствуют себя, как в космосе

"Мы хотели предложить гостям всесторонний опыт: объединить театр, шоу-элементы, музыку, свет и дух Рождества. Это непростая задача, поэтому в команду мы пригласили Ляонаса Сомоваса, художника Вилюса Вилутиса и других признанных профессионалов", – сказано в презентации фестиваля.

Основной акцент фестиваля - космос. Посетители могут почувствовать себя путниками во Вселенной.

Территория поместья разбита на три зоны. Кроме космоса, здесь нашел место мир океанов и рождественский городок с гостиной Деда мороза, рождественской почтой и верблюдом Бучкисом, мастерскими гномов, ресторанами, кафе и ярмаркой.

"Если руководствоваться религиозным началом Рождества, то праздник начался не в Лапландии, а в Вифлееме, где верблюды были обычным средством передвижения", – рассказывают о символах праздника организаторы.

Самый большой в странах Балтии космический фестиваль открыт каждую пятницу/субботу и воскресенье в декабре, а в период с Рождества до Нового года - ежедневно.