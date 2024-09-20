В выходные небольшой перерыв: уже известно, какой будет следующая неделя

Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 21–26 градусов тепла. Прохладнее будет на северо-востоке страны, теплее на юго-западе.

В субботу ситуация почти не изменится. Во многих районах небо будет ясным. Ночью будет 6–11 градусов, у моря немного теплее.

В субботу днем будет солнечно и сухо. Станет прохладнее. Днем будет всего 18–23 градуса тепла.

В ночь на воскресенье будет ясно. Без осадков. Ночью будет 7–12, на Куршской косе до 15 градусов тепла.

В воскресенье днем недалеко от Литвы пройдет холодный атмосферный фронт. Его облака придут на восток страны. Местами возможны символические осадки, однако дождь будет небольшой. Воздух прогреется только до 16–21 градуса тепла.