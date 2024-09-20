2024.09.20 07:41

В выходные небольшой перерыв: уже известно, какой будет следующая неделя

 
ru.DELFI.lt
Žaliuojantis Vilnius
Žaliuojantis Vilnius
ФОТО: Vilniaus miesto savivaldybė

В пятницу погоду в Литве обусловит юго-восточная часть антициклона. По небу будут плыть небольшие облака, которые не закроют солнце.

Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 21–26 градусов тепла. Прохладнее будет на северо-востоке страны, теплее на юго-западе.

В субботу ситуация почти не изменится. Во многих районах небо будет ясным. Ночью будет 6–11 градусов, у моря немного теплее.

В субботу днем будет солнечно и сухо. Станет прохладнее. Днем будет всего 18–23 градуса тепла.

В ночь на воскресенье будет ясно. Без осадков. Ночью будет 7–12, на Куршской косе до 15 градусов тепла.

В воскресенье днем недалеко от Литвы пройдет холодный атмосферный фронт. Его облака придут на восток страны. Местами возможны символические осадки, однако дождь будет небольшой. Воздух прогреется только до 16–21 градуса тепла.

По нынешним данным, в начале следующей недели будет сухо. Снова потеплеет. Ночи будут прохладными, а днем снова ждет теплая погода.

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