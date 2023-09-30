В выходные – настоящая осень: и дождливо, и прохладно

С выходных станет прохладнее, во многих районах страны пойдет дождь. Первый день выходных обещает быть пасмурным, небо лишь изредка прояснится.

Днем в субботу в центральной Литве будет менее облачно. В восточной Литве слой низких облаков будет плотным, но к вечеру он начнет рассеиваться. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, преобладает сильный ветер западного направления 9-14 м/с, на побережье участятся кратковременные порывы ветра до 15-17 м/с. Из-за сильного ветра и влажности максимальная температура воздуха днем составит всего 16-20 градусов тепла.