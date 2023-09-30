В выходные – настоящая осень: и дождливо, и прохладно

С выходных станет прохладнее, во многих районах страны пойдет дождь. Первый день выходных обещает быть пасмурным, небо лишь изредка прояснится.
Днем в субботу в центральной Литве будет менее облачно. В восточной Литве слой низких облаков будет плотным, но к вечеру он начнет рассеиваться. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, преобладает сильный ветер западного направления 9-14 м/с, на побережье участятся кратковременные порывы ветра до 15-17 м/с. Из-за сильного ветра и влажности максимальная температура воздуха днем составит всего 16-20 градусов тепла.
Ночью с субботы на воскресенье местами ожидаются кратковременные дожди. В утренние часы самая низкая температура воздуха составит 8-13 градусов, на побережье – до 15 градусов.
В воскресенье на большей части территории Литвы пройдет кратковременный дождь, столбик термометра поднимется до освежающих 14-19 градусов тепла. Ветер, как ночью, так и днем сохранится западного направления, скорость 7-12 м/с, вдоль побережья порывами до 15-17 м/с.
Наступающая неделя встретит нас более прохладной погодой, напоминающей раннюю осень. Ночь понедельника пройдет без значительного дождя, а днем дождь пройдет во многих местах, но не будет обильным. Порывы ветра будут по прежнему умеренными, ночью похолодает до 6-11 градусов, днем температура преимущественно повысится до 15-20 градусов.
Понедельник задаст аналогичный тон на ближайшие несколько дней.