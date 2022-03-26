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В ночь на воскресенье Литва переходит на летнее время, стрелки часов переведем на час вперед.
Laikrodžiai nišiniai, ne visiems žinomų firmų
Laikrodžiai nišiniai, ne visiems žinomų firmų
© Andrius Užkalnis

По летнему времени Литва будет жить 7 месяцев - до конца октября, когда в последнее воскресенье месяца (30 октября) стрелки часов переведут на час назад.

Стрелки часов переводят два раза в год с учетом директивы ЕП и совета ЕС о летнем времени.

Сезонное время вводят в большинстве стран Европы и других стран мира. В Литве стрелки часов начали переводить еще в советское время, в 1981 году. После восстановления независимости часы переводили до 1999 года. Однако в 2003 году весной правительство Альгирдаса Бразаускаса вернуло переход на летнее время, поскольку учли рекомендации ЕС, в который тогда Литва планировала вступить.

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Несколько стран ЕС выступили с пожеланием отказаться от перевода часов. Среди них и Литва.

До сих пор нет точных данных, не приносит ли действующий порядок вред здоровью человека. Многим людям достаточно сложно перестроиться и жить по новому времени.

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