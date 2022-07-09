В выходные - литовское лето: дождь и чуть выше 20 градусов тепла

Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Будет дуть сильный юго-западный, западный ветер. Максимальная температура днем будет колебаться в пределах 18-23 градусов тепла.
В ночь на воскресенье над нашей страной усилится полоса высокого давления. Местами пройдут кратковременные дожди, образуется туман. Ветер юго-западный, умеренный. Температура понизится до 9-14, на взморье - до 15-17 градусов.
В воскресенье в страну придет новый атмосферный фронт. Полоса коротких дождевых облаков сначала достигнет западной окраины страны, а к вечеру во многих регионах спровоцирует осадки. Дождь будет сопровождаться грозами. Ветер поменяет направление с западного на северо-западный, достигнет скорости 5-10 м/с. Температура поднимется до 18-23 градусов.
В ночь на понедельник на западе страны пройдут кратковременные дожди. Слабый ветер продолжит дуть с запада, северо-запада. Температура воздуха будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла, на взморье будет теплее - 15-16 градусов тепла.
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