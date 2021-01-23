После полудня придут дождевые облака, ожидаются осадки. До вечера они охватят большую часть страны, однако больше всего осадков ожидается на западе. Местами будет идти мокрый снег, но в основном ожидаются дожди. Усилится ветер, на взморье вечером он уже будет дуть со скоростью 15 м/с. Днем будет 1-5 градусов тепла, теплее будет вечером.

В ночь на воскресенье центр циклона через Балтийское море уйдет на север, поэтому осадки пройдут лишь местами. Прогнозируют гололед. Будет дуть сильный ветер - 15-17 м/с. В первой половине дня будет очень тепло, утром будет от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.

В воскресенье днем с юга придет новая зона осадков, мокрый снег пройдет во многих районах. Немного успокоится ветер. На большей части страны будет 0-2, местами 3-4 градуса тепла.