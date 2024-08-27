В выходные дни в Вильнюсе ждет рекордное шоу лазеров

Глава компании Lazerių projektai Эвалдас Лапенас сказал, что в программе будут использовать 74 лазера.

В ночь на пятницу и на субботу („Ночи столицы“) небо украсит шоу лазеров. Программа длится 15 минут.

Лазерное шоу можно увидеть с поляны у Белого моста, на ул. Упес.

Мероприятие состоится 30–31 августа с 23 ч., продолжительность программы – около 15 минут. Программу запустят несколько раз: в 23:00, 23:30, 00:00, 00:30 ч.