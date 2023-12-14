В выходные дни в Вильнюсе состоится большая выставка собак

 
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Kavalieriaus karaliaus Karolio spanielis
Kavalieriaus karaliaus Karolio spanielis
ФОТО: Reuters/Scanpix

Литовское общество кинологов (ЛОК) приглашает всех желающих посетить международную выставку собак. 15–17 декабря она состоится в выставочном центре Litexpo в Вильнюсе, пишет портал madeinvilnius.lt.

Опытные эксперты из Норвегии, Швеции, Швейцарии, Германии, Португалии, Испании, Хорватии, Сербии, Польши и Японии будут ежедневно оценивать больше 1200 собак.

На выставке можно будет увидеть собак больше 200 пород. Больше всего приедет золотистых ретриверов, английских кокер-спаниелей, зенненхундов, мопсов, но будут и породы, которые представит лишь один представитель (испанский мастиф, венгерская овчарка пули, пуми, сенбернар, вельштерьер и др.).

В конце выставки состоится конкурс Supreme Bis. На нем будут состязаться самые красивые представители пород. .

В трех залах Litexpo будет проходить не только выставка, но и различные мероприятия. Параллельно проведут и выставку кошек.

В субботу пройдут состязания танцев с собаками (Freestyle).

В выставочном центре состоится и ярмарка товаров для животных.

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