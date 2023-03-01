В выходные дни в Вильнюсе пройдет традиционная ярмарка Казюкаса

Ярмарка начнется в пятницу в 14 ч. театрализованным шествием Св. Казимира от площади Независимости до Кафедральной площади, где в 15 ч. состоится торжественное открытие.

В субботу, 4 марта, с 11 до 18 ч. на Кафедральной площади будут выступать фольклорные ансамбли Ratilai, Vydraga, Robaksai и др. коллективы.

На Кафедральной площади состоятся и аукционы украинских мастеров и социальные акции в поддержку Украины.

В этом году на ярмарке Казюкаса свои изделия представят больше 500 мастеров и 400 кулинаров. На территории ярмарки будут работать 15 кафе.

Во время ярмарки будет ограничено движение

С 11 ч. 1 марта до 4 ч. 6 марта будет запрещено движение транспорта на участке проспекта Гедиминаса от ул. Швянтарагё до Вильняус.

С 20 ч. 2 марта до 4 ч. 6 марта будет запрещено движение транспорта на ул. Пилес, Диджёи, Т.Врублевскё, Шянтарагё, Барборос Радвилайтес и Майронё, а также рядом с Ратушей.

С 20 ч. 2 марта до 8 ч. 6 марта будет запрещено движение транспорта (за исключением общественного) на проспекте Гедиминаса между ул. Йогайлос и Гинею.

С 8 ч. 4 марта до 4 ч. 6 марта будет запрещено движение транспорта (за исключением общественного) и на перекрестке проспекта Гедимиаса от ул. Вильняус до Ю.Тумо-Вайжганто и от nuo Ю.Тумо-Вайжганто до ул. Гинею.

Движение общественного транспорта на ул. Т.Врублевскё, Швянтарагё, Барборос Радвилайтес и Майронё будет запрещено с 21 ч. 2 марта со 5 ч. 6 марта, а на дороге между Ратушей и Ратушной площадью – 3–5 марта. Из-за этого временно подкорректируют трассы и расписание 10, 11, 33 и 89 автобусов.

3 марта во время шествия возможны сбои в расписании автобусов – 1G, 3G, 11, 22, 53, 73, 88 и троллейбусов - 2, 3, 4, 6, 10, 12, 17, 20.