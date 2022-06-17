Просьба жертвовать такие продукты, как макароны, крупы, супы быстрого приготовления, подсолнечное масло и т.п.
В Вильнюсе в магазинах Maxima на ул. Укмергес, Миндауго и Озо. В Клайпеде - в Maxima на Шилутском шоссе и в двух магазинах на проспекте Тайкос, в Каунасе в Maxima в ТЦ Akropolis и на пр. Прамонес, а также магазине IKI на ул. Лукшё.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Посол в Украине: россияне изменили тактику, Путин бросил все силы в одном направлении
Посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас сказал в...
Жители стоят в очередях, чтобы подписать договор с поставщиком электричества
В последние дни выбора независимого поставщика...
Спецэфир Delfi: Иван Преображенский и Матас Мальдейкис — планы России на Литву
Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров...
В выходные дни в торговых центрах Литвы будут собирать помощь для украинцев
Благотворительный фонд "Безопасный приют в Литве" (Saugus...
Советник премьера Литвы сомневается в том, что Грибаускайте разбирается в экономике: видимо, идет подготовка к выборам
Советник премьера Литвы Вайдас Навицкас...