В выходные дни в торговых центрах Литвы будут собирать помощь для украинцев

Просьба жертвовать такие продукты, как макароны, крупы, супы быстрого приготовления, подсолнечное масло и т.п.

В Вильнюсе в магазинах Maxima на ул. Укмергес, Миндауго и Озо. В Клайпеде - в Maxima на Шилутском шоссе и в двух магазинах на проспекте Тайкос, в Каунасе в Maxima в ТЦ Akropolis и на пр. Прамонес, а также магазине IKI на ул. Лукшё.