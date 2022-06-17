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Благотворительный фонд "Безопасный приют в Литве" (Saugus prieglobstis LT) в выходные проведет акцию. В 9 торговых центрах Вильнюса, Каунаса и Клайпеды будут собирать продукты питания и гигиенические средства для украинских военных и голодающих жителей этой страны. Собранную помощь намереваются непосредственно нуждающимся передать через украинских волонтеров, которые возят продукты в Донецкую и Луганскую области, сообщает lrytas.lt.
В выходные дни в торговых центрах Литвы будут собирать помощь для украинцев
© DELFI / Andrius Ufartas

Просьба жертвовать такие продукты, как макароны, крупы, супы быстрого приготовления, подсолнечное масло и т.п.

В Вильнюсе в магазинах Maxima на ул. Укмергес, Миндауго и Озо. В Клайпеде - в Maxima на Шилутском шоссе и в двух магазинах на проспекте Тайкос, в Каунасе в Maxima в ТЦ Akropolis и на пр. Прамонес, а также магазине IKI на ул. Лукшё.

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