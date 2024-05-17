В выходные дни в столице ожидается ряд интересных мероприятий

Концерт "Дети свободы"
18 мая на Лукишкской площади состоится благотворительный концерт "Дети свободы", во время которого будут проводить сбор помощи средств на лагеря для детей-сирот из Украины.
Во время подготовки к концерту с 9 ч. 17 мая и до 21 ч. 19 мая будет запрещено движение транспорта на участке проспекта Гедиминаса от ул. Васарё 16-осёс до ул. Ю.Тумо-Вайжганто.
Во время концерта 18 мая с 18 до 24 ч будет запрещено движение транспорта и на отрезке проспекта между ул. А.Стульгинскё и Васарё 16-осёс, а также на отрезке ул. Васарё 16-осёс от ул. Шермукшню до проспекта Гедиминаса. Жители ул. Каштону смогут проехать домой - со стороны ул. А.Якшто временно отзовут одностороннее движение.
День уличной музыки
18 мая по всей Литве состоятся мероприятия Дня уличной музыки.
В Вильнюсе с 12 до 22 ч. музыканты будут радовать жителей на ул. Вильняус, на проспекте Гедиминаса (от ул. Вильняус до ул. Швянтарагё), на ул. Университето, Ужупё, Майронё, Диджёи, Вокечу, Руднинку, Субачаус, Л.Стуокос-Гуцявичаус, Барборос Радвилайтес, Шв. Йоно, Пилес, в долине Святорога, в сквере им. Константинаса Сирвидаса, в Тибетском сквере, в сквере Одмину и Станислава Монюшки, на Кафедральной площади, в сквере у здания на проспекте Гедиминаса 9 и в других местах.
Во время мероприятия будет запрещено движение по ул. Этмону от дома номер 6 до ул. Арклю.
В 18–19 ч. состоится шествие дудочников от Ворот Зари по ул. Аушрос Варту, Субачаус, Шв. Казимеро, Бокшто, Ишганитоё, Ужупё, Паупё, Аукштайчу до здания 31 А на ул. Паупё. Во время шествия возможна задержка транспорта на ул. Майронё и Ужупё.
Мероприятие по ходьбе
19 мая состоится мероприятие по ходьбе.
Подготовительные работы к нему начнутся с 9 ч. 18 мая. Движение будет временно ограничиваться на площади Независимости и на части проспекта Гедиминаса от ул. А.Гоштауто до ул. Гинею.
19 мая с 5 до 20 ч. будет запрещено движение транспорта от перекрестка ул. Витауто и А.Мицкявичюса, по Жверинскому мосту, на части ул. А.Гоштауто от ул. А.Тумено до ул. Й.Ясинскё, на части проспекта Гедимиаса от ул. А.Гоштауто до ул. Гинею, запрещен въезд на них и с соседних улиц.
Поющий Вильнюс
Идет подготовка к историческому Празднику песни. 18 мая вильнюсцы смогут петь и танцевать вместе с участниками праздника.
Выходные открытой архитектуры
Open House Vilnius – выходные открытой архитектуры в Вильнюсе. В эти дни для посещения будут открыты городские здания, отличающиеся исторической и интересной архитектурой. В зданиях экскурсии проведут экскурсоводы-волонтеры, их архитекторы или представители.