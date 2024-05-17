2024.05.17 15:23

В выходные дни в столице ожидается ряд интересных мероприятий

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Tomas Vinickas

18–19 мая в столице Литвы состоится целый ряд самых разных мероприятий, во время которых ожидаются ограничения движения, пишет портал madeinvilnius.lt.

Концерт "Дети свободы"

18 мая на Лукишкской площади состоится благотворительный концерт "Дети свободы", во время которого будут проводить сбор помощи средств на лагеря для детей-сирот из Украины.

Во время подготовки к концерту с 9 ч. 17 мая и до 21 ч. 19 мая будет запрещено движение транспорта на участке проспекта Гедиминаса от ул. Васарё 16-осёс до ул. Ю.Тумо-Вайжганто.

Во время концерта 18 мая с 18 до 24 ч будет запрещено движение транспорта и на отрезке проспекта между ул. А.Стульгинскё и Васарё 16-осёс, а также на отрезке ул. Васарё 16-осёс от ул. Шермукшню до проспекта Гедиминаса. Жители ул. Каштону смогут проехать домой - со стороны ул. А.Якшто временно отзовут одностороннее движение.

День уличной музыки

18 мая по всей Литве состоятся мероприятия Дня уличной музыки.

В Вильнюсе с 12 до 22 ч. музыканты будут радовать жителей на ул. Вильняус, на проспекте Гедиминаса (от ул. Вильняус до ул. Швянтарагё), на ул. Университето, Ужупё, Майронё, Диджёи, Вокечу, Руднинку, Субачаус, Л.Стуокос-Гуцявичаус, Барборос Радвилайтес, Шв. Йоно, Пилес, в долине Святорога, в сквере им. Константинаса Сирвидаса, в Тибетском сквере, в сквере Одмину и Станислава Монюшки, на Кафедральной площади, в сквере у здания на проспекте Гедиминаса 9 и в других местах.

Во время мероприятия будет запрещено движение по ул. Этмону от дома номер 6 до ул. Арклю.

В 18–19 ч. состоится шествие дудочников от Ворот Зари по ул. Аушрос Варту, Субачаус, Шв. Казимеро, Бокшто, Ишганитоё, Ужупё, Паупё, Аукштайчу до здания 31 А на ул. Паупё. Во время шествия возможна задержка транспорта на ул. Майронё и Ужупё.

Мероприятие по ходьбе

19 мая состоится мероприятие по ходьбе.

Подготовительные работы к нему начнутся с 9 ч. 18 мая. Движение будет временно ограничиваться на площади Независимости и на части проспекта Гедиминаса от ул. А.Гоштауто до ул. Гинею.

19 мая с 5 до 20 ч. будет запрещено движение транспорта от перекрестка ул. Витауто и А.Мицкявичюса, по Жверинскому мосту, на части ул. А.Гоштауто от ул. А.Тумено до ул. Й.Ясинскё, на части проспекта Гедимиаса от ул. А.Гоштауто до ул. Гинею, запрещен въезд на них и с соседних улиц.

Поющий Вильнюс

Идет подготовка к историческому Празднику песни. 18 мая вильнюсцы смогут петь и танцевать вместе с участниками праздника.

Выходные открытой архитектуры

Open House Vilnius – выходные открытой архитектуры в Вильнюсе. В эти дни для посещения будут открыты городские здания, отличающиеся исторической и интересной архитектурой. В зданиях экскурсии проведут экскурсоводы-волонтеры, их архитекторы или представители.

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