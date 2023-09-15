В выходные дни в столице Литвы пройдет "Ярмарка народов"

 
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ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

С 15 по 17 сентября в столице Литвы пройдет 15-ая "Ярмарка народов". Одно из основных новшеств в этом году - Аллея здоровья на улице Тоторю, пишет madeinvilnius.lt.

На Аллее здоровья установлены 30 стендов с товарами и услугами для укрепления здоровья. Участники ярмарки смогут попробовать здоровую пищу, купить пищевые добавки, натуральную косметику и средства гигиены, принадлежности для занятий йогой и для медитации. В ярмарке примут участие организации, объединяющие людей, выступающих за здоровый образ жизни. Своя палатка есть и у Вильнюсской больничной кассы.

"Ярмарка народов" открывается 15 сентября в 16 часов, до этого с 15.15 ч. состоится концерт.

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