В выходные дни в столице Литвы пройдет "Ярмарка народов"

На Аллее здоровья установлены 30 стендов с товарами и услугами для укрепления здоровья. Участники ярмарки смогут попробовать здоровую пищу, купить пищевые добавки, натуральную косметику и средства гигиены, принадлежности для занятий йогой и для медитации. В ярмарке примут участие организации, объединяющие людей, выступающих за здоровый образ жизни. Своя палатка есть и у Вильнюсской больничной кассы.