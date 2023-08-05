В выходные дни в Литве разыграется сильная буря

Днем воздух прогреется до 25-30, в Дзукии и Аукштайтии местами до 31- 33 градусов, в Жемайтии и на море будет 21-23 градусов тепла.

В ночь на воскресенье будет облачно с прояснениями. Во многих районах ожидаются дожди с грозами, местами град. Ночью будет 15-20 градусов тепла.

В воскресенье днем Литва попадет в теплую зону циклона. Утром дожди с грозами ожидаются на западе страны. После обеда и вечером местами, в основном на юго-западе, будут формироваться дождевые облака, местами будут идти сильные дожди. В Литву придет тропическая жара. Воздух прогреется до 29-34 градусов тепла.