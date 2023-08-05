05 августа 2023 г. 10:07

В выходные дни в Литве разыграется сильная буря

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Rita Gečiūnaitė

После спокойной субботней ночи, днем погода начнет меняться. Значительно увеличится облачность. Во второй половине дня в южной части Литвы пойдут дожди. Вечером ожидаются дожди с грозами, местами сильные. Кое-где возможен град.

Днем воздух прогреется до 25-30, в Дзукии и Аукштайтии местами до 31- 33 градусов, в Жемайтии и на море будет 21-23 градусов тепла.

В ночь на воскресенье будет облачно с прояснениями. Во многих районах ожидаются дожди с грозами, местами град. Ночью будет 15-20 градусов тепла.

В воскресенье днем Литва попадет в теплую зону циклона. Утром дожди с грозами ожидаются на западе страны. После обеда и вечером местами, в основном на юго-западе, будут формироваться дождевые облака, местами будут идти сильные дожди. В Литву придет тропическая жара. Воздух прогреется до 29-34 градусов тепла.

В понедельник особых перемен не ожидается, погода будет неспокойной.

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