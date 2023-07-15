В выходные дни в Литве прогнозируют жаркую погоду

Осадков не ожидается. Днем будет 23–28 градусов тепла. Прохладнее будет ан востоке страны, теплее на юго-западе.
В ночь на воскресенье ситуация почти не изменится. Литва останется в зоне действия высокого давления. Будет ясно и сухо. Утром будет 12–17, у моря 18–20 градусов тепла.
В воскресенье в первой половине дня будет солнечно и без осадков. После обеда с запада придет холодный атмосферный фронт. После обеда на западе местами пойдут небольшие ливневые дожди с грозами. Возможен град. Воздух прогреется до 28–33 градусов тепла.
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