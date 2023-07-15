15 июля 2023 г. 09:25

В выходные дни в Литве прогнозируют жаркую погоду

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В субботу погоду в Литве обусловит антициклон. Будет солнечно с небольшими белыми облаками.

Осадков не ожидается. Днем будет 23–28 градусов тепла. Прохладнее будет ан востоке страны, теплее на юго-западе.

В ночь на воскресенье ситуация почти не изменится. Литва останется в зоне действия высокого давления. Будет ясно и сухо. Утром будет 12–17, у моря 18–20 градусов тепла.

В воскресенье в первой половине дня будет солнечно и без осадков. После обеда с запада придет холодный атмосферный фронт. После обеда на западе местами пойдут небольшие ливневые дожди с грозами. Возможен град. Воздух прогреется до 28–33 градусов тепла.

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