В выходные дни в Литве прогнозируют рекордную жару

Днем ожидается переменная облачность. Днем во многих районах возможны небольшие дожди, местами с грозами. Воздух прогреется до 20–25, на юге и на востоке местами до 27 градусов тепла.

В субботу Литва ненадолго попадет в зону высокого давления. Осадков не будет ни днем, ни ночью. Ночью будет 9–14 градусов тепла, у моря до 15–17 градусов. Днем будет 23–28 градусов, на юго-западе будет еще теплее.

В воскресенье ночью облачность увеличится, но особых осадков не ожидается. Ночью будет 12–17, на взморье будет 18–20 градусов тепла. В воскресенье днем будет очень жарко, во всей стране воздух прогреется до 28–33 градусов. В тени!

Днем на западе пройдут дожди, местами с грозами.