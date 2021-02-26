В выходные дни в Литве прогнозируют небольшое похолодание

Зима 2020–2021 гг, по словам Станкунавичюса, была переменчивой не только в Литве, но и во всей Центральной и Западной Европе: "Вторая-третья неделя февраля отличалась экстремально низкой температурой, а сейчас наблюдается экстремально высокая амплитуда – почти 35 градусов". По словам ученого, похожей была ситуация в 2012 году.

Однако, по словам Станкунавичюса, такие зимы, какой была зима этого года, будут в Литве все реже: "На фоне глобального потепления теплых зим будет все больше, oно и холодные зимы никуда не денутся. Они будут наблюдаться реже, но будут казаться нам экстремальными".

В последний раз в Литве, по данным климатолога, столько снега выпало в 2013 году. Вторжение арктических холодов раньше в Литве наблюдались раз в 2-3 года, сейчас, скорее всего, это будет наблюдаться раз в 5 лет, однако, по словам Станкунавичюса, такие перемены будут приносить больше неудобств и ущерба.

По словам доцента, долго радоваться теплу не придется, в марте будут и похолодания: "Зона тепла уже проходит, сегодня она уйдет из Литвы. В начале следующей недели снова ожидается небольшое потепление. Более серьезные перемены ожидаются во второй половине недели: по ночам вернутся заморозки, а днем будет около – 0, или немного больше".

В конце марта, по словам Станкунавичюса, можно надеяться на то, что морозы уйдут до следующей зимы. Что касается погоды, то народная мудрость гласит - надо наблюдать за погодой в первые 4 дня марта: "По первому дню можно прогнозировать весну, по второму - лето, а далее идет - осень и зима".

По данным климатологов, в ближайшие дни погода будет переменчивой: "Еще немного похолодает, в ночь на воскресенье снова будет мороз, до 3-5 градусов, но на следующей неделе вернется тепло, среднесуточная температура будет около 0, на востоке дальше будет таять снег, местами возможны наводнения", – сказал ученый.