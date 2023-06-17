В выходные дни в Литве будут идти дожди

Днем будет облачно с прояснениями, больше солнца будет на северо-востоке страны. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Более интенсивные осадки ожидаются на западе и на юге страны, местами могут идти сильные дожди. Во второй половине дня местами прогнозируют грозы. Днем будет 18–23 градуса тепла, а на северо-востоке, где вероятность дождя невелика, будет 24–27 градусов тепла.

В воскресенье погода почти не изменится. И ночью и днем во многих районах ожидаются дожди, в основном кратковременные. Утром после дождя ожидается туман. Днем в центральных и южных районах пройдут сильные дожди с грозами. Ночью будет тепло - 12–17 градусов, днем до 20–25, на западе до 17–19 градусов тепла.

В понедельник во многих районах ожидаются кратковременные дожди. Ночью местами, а днем во многих районах прогнозируют грозы. Ночью будет 11–16, днем до 19–24 градусов тепла.