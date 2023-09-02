В выходные дни в Литве без дождя не обойдется

В северных районах будет облачно с прояснениями, южнее ожидается переменная облачность. Во многих районах пройдут небольшие дожди, более обильные осадки ожидаются на севере страны. Местами прогнозируют грозы. Воздух прогреется до 17–19 на севере и до 20–22 в южных районах. В столице в субботу особых осадков не ожидается, воздух прогреется до 19–21 градуса.

В воскресенье Литва останется в зоне действия циклона. Ночью ожидается переменная облачность. Небольшие дожди пройдут лишь местами, наибольшая вероятность осадков на севере страны. Ночью будет 8–13, у моря 14–16 градусов тепла.

В воскресенье днем снова увеличится облачность. Небольшие дожди возможны во многих районах. На северо-западе осадки будут обильными, в других районах прогнозируют небольшой дождь. Местами возможны грозы. Днем будет 18–23 градуса тепла.