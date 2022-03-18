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В пятницу 18 марта около арены "Жальгирис" в Каунасе началась ярмарка Казюкаса, она продлится все выходные. Из-за пандемии это традиционное мероприятие не проводили два года подряд, поэтому сейчас каунасцы и гости города активно посещают ярмарку.
Kaziuko mugė Kaune
Kaziuko mugė Kaune
© Kas vyksta Kaune

С пятницы у арены "Жальгирис" клиентов ждут торговцы хлебом, медом, ремесленники, мастера народного искусства и др. С самого утра на ярмарку хлынуло немало горожан и гостей города.

В субботу с 10 до 18 ч. у арены "Жальгирис" проведут акцию "Приходи за борщом, поддержи Украину!". Тонну украинского борща приготовят шефы ресторанов, а обслуживать покупателей будут известные лица: оперные солисты Людас Микалаускас и Эгидиюс Бавикинас, дизайнер каунасской елки Йоланта Шмидтене, иллюзионисты Мантас Уизард и Рокас Бярнатонис, чемпион по борьбе Джорданас Пошкайтис.

Ярмарка Казюкаса будет проходить здесь все выходные.

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