С пятницы у арены "Жальгирис" клиентов ждут торговцы хлебом, медом, ремесленники, мастера народного искусства и др. С самого утра на ярмарку хлынуло немало горожан и гостей города.
В субботу с 10 до 18 ч. у арены "Жальгирис" проведут акцию "Приходи за борщом, поддержи Украину!". Тонну украинского борща приготовят шефы ресторанов, а обслуживать покупателей будут известные лица: оперные солисты Людас Микалаускас и Эгидиюс Бавикинас, дизайнер каунасской елки Йоланта Шмидтене, иллюзионисты Мантас Уизард и Рокас Бярнатонис, чемпион по борьбе Джорданас Пошкайтис.
Ярмарка Казюкаса будет проходить здесь все выходные.
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