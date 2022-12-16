В выходные дни в Каунас на праздничном поезде можно поехать, только купив билеты заранее

Праздничные поезда курсируют со 2 декабря, на них уже катались 15 000 пассажиров (85% выбирали маршрут Вильнюс-Каунас) – это на 20% пассажиров больше, чем в другое время.

Маршрут Вильнюс-Каунас самый популярный маршрут в Литве. Часть пассажиров этого маршрута покупает билеты прямо в поезде, для этого в поезде бронируют дополнительные места.

Однако на праздничные рейсы билеты будут продавать только заранее –по интернету, в мобильном приложении или в кассе. В поездах билеты продавать не будут.

В Каунас из Вильнюса праздничные поезда выезжают 3 раза в день, и 3 раза в день едут обратно.

LTG Link напоминает, что и на другие рейсы лучше покупать билеты заранее.