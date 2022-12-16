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Железнодорожная компания LTG Link информирует, что перед праздниками в поездах увеличилось число пассажиров. Их привлекают и праздничные поезда на маршрутах Вильнюс-Клайпеда и Вильнюс-Каунас. С 16 декабря билеты на праздничные поезда в Каунас будут продавать только заранее, в поезде билеты продавать не будут (такой порядок будет действовать в выходные и праздничные дни). На другие рейсы билеты будут продавать в обычном порядке, пишет madeinvilnius.lt.
В выходные дни в Каунас на праздничном поезде можно поехать, только купив билеты заранее
© ELTA

Праздничные поезда курсируют со 2 декабря, на них уже катались 15 000 пассажиров (85% выбирали маршрут Вильнюс-Каунас) – это на 20% пассажиров больше, чем в другое время.

Маршрут Вильнюс-Каунас самый популярный маршрут в Литве. Часть пассажиров этого маршрута покупает билеты прямо в поезде, для этого в поезде бронируют дополнительные места.

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Однако на праздничные рейсы билеты будут продавать только заранее –по интернету, в мобильном приложении или в кассе. В поездах билеты продавать не будут.

В Каунас из Вильнюса праздничные поезда выезжают 3 раза в день, и 3 раза в день едут обратно.

LTG Link напоминает, что и на другие рейсы лучше покупать билеты заранее.

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