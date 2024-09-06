В выходные дни снова будет закрыто движение в центре Вильнюса

8 сентября с 00.00 ч. до 20 ч. будет запрещено движение транспорта на части проспекта Гедиминаса от площади им. Винцаса Кудирки до ул. Швянтарагё, на части ул. Швянтарагё от ул. Университето до Тилто, а также на всей трассе (ниже перечислены все улицы).