В выходные дни полиция зафиксировала большое количество лихачей

7 мая полиция проверяла водителей на трезвость на ул. Швитригайлос, а потом в Григишкес.
Полиция проверила 1100 водителей и выявила 7 нарушителей (1,31, 1,40, 1,1, 0,44, 0,62, 1,18, 0,62промилле), еще в организмах 5 водителей концентрация алкоголя не превышала допустимую норму. Кроме того, полиция остановила 5 водителей, у которых не было прав.
В выходные полиция остановила двух "рекордсменов" в субботу вечером один водитель мчался по Электренай на скорости 106 км/ч (допустимая скорость 50 км/ч), а второй в пятницу "надул" в алкотестер 3,69 промилле.
5-7 мая выявили 8 нетрезвых водителей (включая водителей самокатов и велосипедистов), 8 водителей без прав, 12 случаев использования телефона за рулем без прибора "свободные руки", 18 случаев неиспользования ремня безопасности, 3 нарушения, допущенных пешеходами, 15 других нарушений.
Мобильные посты контроля скорости Poliscan за неделю выявили 1442 случая нарушения скорости.
На этой неделе полиция будет особое внимание уделять водителям грузовиков и автобусов.
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