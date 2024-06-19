В выходные дни полиция проведет немало рейдов

В ближайшие выходные жители Литвы будут отдыхать три дня, ждет праздник - День Ивана Купалы. В длинные выходные интенсивное движение ждет по всей стране, часто формируются заторы. Полиция готовится к этому с понедельника – на дорогах усиливают патрулирование. 21 июня, в пятницу, пройдет специальный 24-часовой рейд.