В выходные дни полиция проведет немало рейдов

С 17 июня началась 10-дневная акция проверки водителей на трезвость и опасное вождение. Ее проводят по всей Литве.
Цель всех превентивных мер, которые осуществляют с 17 по 26 июня – сделать так, чтобы на дорогах не было нетрезвых водителей и водителей в состоянии наркотического опьянения, пресечение хулиганского вождения.
По инициативе ROADPOL (European Roads Policing Network) проверка водителей на трезвость с 17 по 23 июня проводится на большей территории Европы, а 21 июня – ждет особая 24-часовая акция – марафон (Operation Alcohol & Drugs Marathon).
Литовская полиция будет проводить проверки и 24-26 июня.
Окружные комиссариаты могут проводить дополнительные акции и проверки.