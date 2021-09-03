В выходные дни погода в Литве будет неприятной

Днем будет облачно с прояснениями. Во многих районах ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. На востоке дожди будут сильными. Усилится северо-западный ветер. Днем будет 15–17 градусов тепла на севере и 18–19 градусов на юге и на юго-западе страны. В Вильнюсе прогнозируют кратковременные дожди, во второй половине дня возможна гроза. Воздух прогреется до 16–18 градусов.

В субботу погоду еще обусловит уходящий циклон. Ночью ожидается переменная облачность, без особых осадков, однако днем снова будут формироваться дождевые облака, во многих районах пройдут кратковременные дожди. Будет дуть сильный северо-западный, северный ветер. Ночью будет 3–8 градусов тепла. Днем температура составит 13–15 градусов, только на юго-западе местами будет 16-17 градусов выше нуля.

В воскресенье усилится антициклон, но Литва попадет в его холодную часть. Будет больше солнца, однако на востоке местами пройдут небольшие дожди. Немного успокоится ветер. Ночью будет всего 2–8 градусов, местами на поверхности почвы уже возможны заморозки до 0–2 градусов. Днем будет всего 12–15 градусов тепла, немного теплее будет у моря.

В понедельник центр антициклона будет рядом с Литвой. Особых осадков не ожидается, ветер успокоится. Ночью заморозки до 0–3 градусов мороза уже возможны на большей территории страны. Днем будет 14–18 градусов тепла.