В выходные дни погода будет очень неприятной: сильный ветер и мокрый снег

Во многих районах порывы ветра достигнут 15-20 м/с, местами 21-26 м/с, у моря в начале дня разразится настоящая буря, скорость ветра достигнет 28-30 м/с. Днем будет облачно с прояснениями. Время от времени будут идти небольшие дожди, на востоке осадков будет больше. Ожидается всего 11-16 градусов тепла, теплее будет на юге и на юго-востоке страны.

В ночь на воскресенье местами пройдут небольшие осадки, в основном дождь, однако возможен и мокрый снег. Ветер немного стихнет, порывы будут достигать 9-14 м/с, местами до 15-20 м/с. Ночью будет 2-7 градусов тепла, на поверхности почвы возможны заморозки до 3 градусов мороза.

В воскресенье днем небольшие осадки прогнозируют в большинстве районов. Снова усилится ветер: во многих районах порывы составят 15-20 м/с, кое-где 23 м/с. В воскресенье будет очень холодно - 6-11 градусов.